Как настоящие: в Краеведческом музее открылась выставка крошечных танков

Кроме танков, самолетов, кораблей, автомобилей, на выставке представлены художественные миниатюры, собранные из промышленных наборов или изготовленные из подручных материалов. Авторы из сообщества моделистов «Мир Моделей Новосибирск» постарались как можно более точно и детально воспроизводить мельчайшие детали, оттенки, надписи, а для некоторых образцов — и характерные загрязнения, повреждения. Главной похвалой для моделиста всегда становятся слова смотрящего на модели зрителя: «Как настоящие!».

Стоимость билетов – 150 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 100 руб. В стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея.