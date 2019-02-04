Илья Авербух отметит пятнадцать лет успеха в Новосибирске

В 2019 году продюсерской компании Ильи Авербуха исполняется пятнадцать лет. Во всех ледовых спектаклях компании принимают участие звёзды мировой величины — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Каждый спектакль — интереснейший синтез фигурного катания и драматического театра, живой вокал и музыка, цирк и передовые сценографические технологии.

Илья Авербух: «В прошлом году в рамках тура «Вместе и навсегда» мы дали возможность выступить нашим действующим спортсменам, несправедливо отстраненным от участия в Олимпиаде Ивану Букину и Александре Степановой. В этом году я хочу продолжить эту традицию и пригласить спортсменов нынешней российской сборной, чтобы дать им возможность привыкнуть к выступлениям в многотысячных залах и обкатать свои номера. Кроме того, я уверен, что публике в разных городах России будет очень интересно посмотреть на тех, кто сейчас защищает честь нашей страны на крупнейших соревнованиях мирового уровня. И, конечно, мы по традиции также задействуем уже титулованных фигуристов, чемпионов прошлых лет». В новом шоу также задействованы звёзды фигурного катания Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук.

Программа «15 лет успеха» пройдет в ЛДС «Сибирь» 15 февраля.