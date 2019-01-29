Бугаку или ногаку: в Художественном музее откроется выставка, посвященная японскому театру

Все предметы, представленные на ней — из частной коллекции. В Японии до сих пор существуют исполнительские искусства, бесследно исчезнувшие на азиатском континенте и возникшие в свое время под прямым влиянием ритуальной и игровой культуры Китая, Кореи, Индии, Тибета, Персии. Из большого множества видов театров Японии лишь за четырьмя из них — бугаку, бунраку, кабуки и ногаку — закрепился статус «традиционных». Все они в большей или меньшей степени представлены на выставке кукольными сценками из представлений, отдельными куклами, изображающими актёров на сцене, или исторических личностей (Бенкэй — воин-монах и военачальник Есицунэ — идеал самураев), являющимися персонажами спектаклей многих театров. На выставке экспонируются и предметы (ракетки, мяч, куклы-ракушки, трикотажные изделия), украшенные изображениями актёров театра Кабуки.

Выставка будет открыта до 6 апреля.