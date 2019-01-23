«Пером и топором»: в Новосибирск приехали уникальные скульптуры

Технология, которую Сергей разработал в 2005 году, позволяет максимально близко воспроизводить текстуру меха животных и оперения птиц, на нее имеется патент. Перед созданием каждой скульптуры мастер досконально изучает свою «модель» — на каждую в среднем уходит до шести месяцев работы, а на «Манула» ушло больше четырех лет! Любимый материал Бобкова — сибирский кедр, но отдельные детали он выполяет из ивы и бука. В Новосибирск приехало пятнадцать экспонатов — «Молодой беркут», «Бобры», «Сова и совёнок», «Манул» и другие. Кроме этого, на выставке представлены работы графические рисунки птицгновосибирской художницы Марии Медовиковой — рисовка, снегирь, поползень, колибри, огненногрудая петроика, варакушка, райский дронго и другие.