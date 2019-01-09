«Искусство делать вид»: в Ноовосибирске идет выставка Олега Горохова

Олег Горохов — ученик художника петербургской школы Натальи Чижик, участника «Ассоциации свободных художников имени Купание Красного Коня Петрова-Водкина». На своей персональной выставке он показывает работы последних пяти лет. По словам Олега, «Искусство делать вид — это философский корень, который у каждого человека пустит свои всходы». У его картин широкое поле значений, вызывает различные ассоциации, может быть воспринято и как шутливое, и как философское.