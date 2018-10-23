Краеведческий музей покажет «Мифы планеты»

24 октября открывается персональная выставка Народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств Дмитрия Санджиева.

«Мифы планеты» — масштабный художественный проект, возникший в результате путешествий Дмитрия по Индии, Мексике, Египту. В сюжетах картин автора можно найти отголоски многих мировых мифов, легенд, сказаний. Художественный проект отражает авторское восприятие, интерпретацию культуры, искусства и наследия древних цивилизаций. На выставке собраны графические и живописные работы из разных серий и циклов: «Мифы Планеты», «Время искривления пирамид», «Метаморфозы полнолуния», «Братья меньшие», «Сны». В экспозицию вошли более тридцати живописных панно, выполненных в последние десятилетия на левкасе и дереве.

Дмитрий Санджиев — один из самых необычных и узнаваемых современных российских художников. Его работы хорошо известны во всем мире. Произведения Санджиева находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского Музея, Музея народов Востока, знаменитой коллекции Людвига в Германии, Метрополитен-музея в США и частных собраниях.