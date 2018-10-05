Музей Железнодорожного района приглашает в алтайский аил

Традиционная одежда, доспехи и оружие, охотничьи трофеи, седла и конское снаряжение, каменное изваяние и шаманский бубен — все это заботливо собирал, восстанавливал и реконструировал доктор исторических наук и профессор А.П. Бородовский. Благодаря личной коллекции, которую предоставил музею Андрей Павлович, получилось создать колоритную выставку, посвященную этнографии Алтая.

Экспозиция выстроена по принципу внутреннего убранства традиционного алтайского жилища — аила. Пространство разделено на «мужскую» и «женскую» половины, в которых представлены предметы культуры и быта алтайцев. Зачем алтайцы устанавливали около своего жилища ритуальную коновязь? Что носит алтайская женщина на своей традиционной одежде в маленьких мешочках? Что нужно сделать, чтобы отвадить злых духов от жилища? На эти, и другие вопросы ответят создатели выставки.