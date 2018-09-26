Японские мастера научат надевать кимоно

В Новосибирске пройдет фестиваль «Японская осень в Сибири» в честь года страны в России.

«Японские мастера познакомят горожан с особенностями традиционного шитья васай, бумажного коллажа тигири-э, расскажут об изготовлении набивного шёлка юдзэн и искусстве владения мечом кэндзюцу. Также будут проводиться мастер-классы по чайной церемонии, надеванию кимоно и завязыванию платков фуросики», — рассказали в пресс-службе «Сибирь-Хоккайдо». Все мероприятия фестиваля абсолютно бесплатны для посетителей. Организаторы также проведут мастер-классы по созданию цветочных композиций икэбана и лекции об особенностях японского бизнес-этикета и расскажут о профпрограмме практики студентов на предприятиях Хоккайдо.

Фестиваль пройдет с 8 по 13 октября.