Кай и Герда будут регулярно получать живую рыбу

В бассейн знаменитых белых медведей Новосибирского зоопарка теперь будут пускать сазанов и карпов.

Как рассказали сотрудники, раньше живая рыба была для Кая и Герды деликатесом, который они получали только в праздники, посвященные медведям. Теперь пара сможет лакомиться ей два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Цель этого нововведения — разнообразить жизнь арктических великанов. Как объяснили в зоопарке, «Одно дело съесть то, что тебе принесли и положили, и совсем другое добыть себе корм, пусть даже это происходит в бассейне и не требует большого количества времени. Для посетителей это тоже представляет интерес. Можно будет понаблюдать за действиями полярных медведей, увидеть тактику их рыбалки».

Фото: Андрей Поляков