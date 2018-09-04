Создают ли фестивали сообщества: ГЦИИ проведет встречу с немецкими кураторами

48 Stunden Neukölln родился в районе, который после падения Берлинской стены стал домом для мигрантов и художников. В 1999 году здесь двое суток все независимые арт-галереи и пространства района не закрывали свои двери для посетителей. Фестиваль стал местом для эксперимента, где искусство на актуальные общественные темы не только смотрят, но и принимают в нем участие. Сейчас «48 часов Нойкёльн» ежегодно охватывает более семидесяти тысяч человек.

Мартин Штеффенс – октор наук, куратор выставок современного искусства, с 1997 года регулярно занимается исследовательской деятельностью в сфере мемориальной культуры, истории архитектуры, культурно-исторических выставочных проектов. Торстен Шленгер – режиссер,, совместно с Катей фон дер Ропп и Бенедиктом Хаубрихом основал Объединение полевых исследований театрального искусства BRAND и проводил перформансы в открытом пространстве. На встрече кураторы поделятся опытом проведения масштабного независимого фестиваля, а также ответят на вопросы: нужен ли Новосибирску фестиваль независимого искусства, как фестивали меняют общественные пространства, что за сценарии фестивали предлагают жителям города.

Дискуссия пройдет 5 сентября в 19:00 на английском языке с синхронным переводом.

Вход свободный, по регистрации в Timepad.