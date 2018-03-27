Фото новосибирского фотографа стало одним из лучших в России

Победу в номинации «Юбилеи» Best of Russia Сергею Мордвинову принес снимок флешмоба в Консерватории.

Фото «Дом, в котором рождается музыка» показывает поющих студентов, чествующих шестидесятилетие первого музыкального высшего учебного заведения в Сибири. Эта победа стала четвертой для Сергея. Номинация «Юбилеи» стала особенной для этого года — конкурс и сам празднует юбилей, этот год стал для него десятым. Best of Russia был организован в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод». В конкурсе может принять участие любой человек, увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.