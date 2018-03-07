В Новосибирске покажут шедевры Третьяковки

«Пять лет заняла подготовка этого выставочного проекта. Пришлось полностью переоснащать третий этаж Художественного музея. Особых усилий потребовалось при доставке картин с соблюдением всех требований транспортировки культурных ценностей, — отмечает врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников. — И теперь Третьяковская галерея возвращается в Новосибирск, уже для экспонирования своей коллекции».

Структура выставки отслеживает эволюцию национального искусства и включает три раздела: XVIII век, основные направления искусства второй половины XIX — начала ХХ века и небольшой раздел советского искусства, представленный работами наиболее значимых художников предвоенной эпохи.

Картины, находившиеся во время войны в Новосибирске, отдельно отмечены в этикетаже и в подготовленном к выставке каталоге. Фотографии, документы, письма, воспоминания, представленные на выставке, свидетельствуют о героическом периоде экстренного вывоза наиболее важной части музейного собрания в Новосибирск. Ни одно произведение искусства не пострадало, и все они благополучно вернулись в Москву.

Выставка откроется 30 марта и проработает до 1 июля 2018 г.

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