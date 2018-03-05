Музей Новосибирска ищет волонтеров
Любой желающий старше четырнадцати лет может заполнить заявку на сайте и начать «культурное сотрудничество».
Волонтеры смогут помогать музею в нескольких направлениях: поработать в архивах и с фондами музея, на «Ночи музеев», сопровождать гостей во время экскурсий, поучаствовать в открытиях выставок и создании фото и видео архивов «Новосибирск. История ХХI века» и «Мемориал Славы новосибирцев», поддерживать проект «Центр устной истории».
Чтобы подать заявку на участие в проекте «культурное волонтерство» нужно пройти регистрацию на сайте https://vknso.ru/. Дата начала проекта — 15 марта, дата окончания — 31 декабря 2018 года. Получить дополнительную информацию можно по телефону 243-58-00.
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