Музей Новосибирска ищет волонтеров

Любой желающий старше четырнадцати лет может заполнить заявку на сайте и начать «культурное сотрудничество».

Волонтеры смогут помогать музею в нескольких направлениях: поработать в архивах и с фондами музея, на «Ночи музеев», сопровождать гостей во время экскурсий, поучаствовать в открытиях выставок и создании фото и видео архивов «Новосибирск. История ХХI века» и «Мемориал Славы новосибирцев», поддерживать проект «Центр устной истории».

Чтобы подать заявку на участие в проекте «культурное волонтерство» нужно пройти регистрацию на сайте https://vknso.ru/. Дата начала проекта — 15 марта, дата окончания — 31 декабря 2018 года. Получить дополнительную информацию можно по телефону 243-58-00.