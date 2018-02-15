Новосибирский Союз композиторов остался независимым от Москвы

Сибирское отделение сохранит собственное юридическое лицо, несмотря на то, что Союз композиторов России принял решение лишить региональные организации самостоятельности.

Также за ним останется место в историческом Доме Композиторов на Ядринцевской, 25. Министерство культуры региона высказалось против действий главной организации: «Союз композиторов России принял решение лишить статуса юридического лица все региональные союзы композиторов, то есть лишить их самостоятельности. Новосибирская область на это не пошла и не будет этого делать», — прокомментировал министр культуры региона Игорь Решетников.