Триста фото о России: в Новосибирске открылась выставка Best of Russia

Ежегодная, девятая по счету, экспозиция покажет самые яркие моменты из жизни страны в прошлом году.

В проекте приняли участие как профессионалы, так и любители в возрасте от шестнадцати до восьмидесяти двух лет. Некоторые фото были сделаны на телефон — жюри проекта говорит о том, что им, прежде всего, важно умение «поймать кадр», передать настроение и показать, чем живет Россия. Триста итоговых снимков были отобраны из более чем тридцати тысяч. К традиционным темам — «Архитектура», «Стиль», «Природа» — добавилась специальная — «Займитесь счастьем». Среди работ есть снимки новосибирских фотографов — например, Сергей Мордвинов запечатлел Монстрацию. Столица Сибири — последняя остановка выставки, которая уже объехала полстраны.

Выставка работает в Новосибирском государственном художественном музее до 21 января 2018 года.