Новосибирску покажут молодых поэтов

Фотограф Екатерина Скабардина представит выставку портретов, на открытии которой поэты-герои прочтут свои стихи.

Всего экспозиция «Поэту по портрету», созданная при поддержке гранта от мэрии Новосибирска, будет состоять из более чем ста снимков. По условиям, всем поэтам еще нет двадцати шести, и каждый из портретов сопровождают их стихи. Фотограф считает, что выставка привлечет внимание к творчеству новосибирских авторов и даст им важную обратную связь, поскольку поэзия — невизуальное искусство, с которым горожане знакомы не так хорошо. В день открытия поэты прочтут свои произведения для гостей выставки, а для всех желающих будет работать «открытый микрофон».

Выставка откроется в молодёжном центре «Продвижение» 9 декабря и будет работать до конца января 2018 года.