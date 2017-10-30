Новосибирская арт-группа прокатила древнего воина на «Жигулях»

По улицам Новосибирска проехала машина с копией скульптуры «Воин из Риаче».

Арт-группа состоит из двух художников, Юрия Ушакова и Андрея Курченко, фотографа Константина Ощепкова и поэта Андрея Жданова. Бронзовую статую художники сделали сами, выбрав олимпийского героя как олицетворение силы и красоты. Группа сочла, что он может служить примером для подражания для молодежи Новосибирска. Создатели не смогли найти для своего творения подходящего места в городе, так что приняли решение сделать памятник мобильным. Свой проект они приурочили к столетию Октябрьской революции, поэтому у воина в руках — серп и молот, а на шее — красный галстук. Любой желающий может взять статую напрокат бесплатно. «Раз ему места не нашлось, то наша задача, как скульпторов, художников — дарить людям красоту. Памятник должен работать, а раз места нет, то он будет на автомобиле. Попросят — мы привезём», — сообщил Ушаков.

Фото Константина Ощепкова