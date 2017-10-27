Новосибирская филармония «озвучит» черно-белое кино и научит танцевать

Во время культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017» в концертном зале будут работать около двух десятков интерактивных площадок разных направлений.

В этом году мероприятие приурочено ко Дню народного единства 4 ноября. У «Ночи искусств» будет несколько площадок, главными из которыми станут Государственный концертный зал имени А.М. Каца, Новосибирская областная юношеская библиотека, Новосибирский государственный краеведческий музей и Новосибирский государственный художественный музей. Гости филармонии смогут посетить места, обычно закрытые для посторонних — например, помещение под сценой в концертном зале, где хранятся музыкальные инструменты. Также директор музея создателя Новосибирского академического симфонического оркестра, дирижёра Арнольда Каца Борис Назаров расскажет о жизни музыканта и покажет его знаменитый рояль.

На интерактивных площадках гости смогут сыграть в «Мафию», пройти квесты, вырезать картину из дерева и попробовать себя в «ордынской» живописи под руководством новосибирских художников и мастеров, поучаствовать в сценической импровизации и научиться танцевать «бразильский зук». Молодые новосибирские поэты Юрий Татаренко и Яков Семочкин прочтут стиэи Маяковского и проведут «литературный батл». На первом этаже филармонии лауреат Международных конкурсов, пианист Дмитрий Карпов оживит эпоху немого кино, а специалисты Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих покажут вместе с актёрами Театра-студии «Белый воробей» пластический спектакль "Я такое дерево». Завершится вечер концертом выступлением Кубанского казачьего хора.

Все интерактивные площадки начнут свою работу 4 ноября с 21.00

Вход на все мероприятия «Ночи искусств» по пригласительным билетам.

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Фото Ивана Осинцева