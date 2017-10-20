В Новосибирск привезли картины начала прошлого века

Выставка «За красной чертой» представит работы художников, прославившихся еще до Революции.

Картины, выставленные в Новосибирском художественном музее привезли из Ярославля. Все полотна были написаны в 1920-1950 годах такими мастерами как Роберт Фальк, Константин Коровин, Петр Кончаловский и Константин Юон и другими. Заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук пояснил: «Там есть разные по стилю и жанру работы — главное, что их авторы прославились ещё до 1917 года. То есть это не ученики известных мастеров: их уже знали в стране, их работы покупали в Третьяковскую галерею, покупали представители императорской фамилии». Объединяет картины общая тема экспозиции —непростые отношения художников с новой властью и их попытки найти свое место в изменившемся мире.

Выставка будет открыта до 25 февраля.

Фото Александра Ощепкова