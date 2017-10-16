Танцевальный ансамбль из Новосибирска выступил на Марше победителей

Театр танца «Семицветик» выиграл в патриотическом конкурсе и показал танец в Москве.

Идея номера пришла руководителю ансамбля Екатерине Колесниковой после просмотра фильма «Битва за Севастополь» - ее тронула песня «Кукушка» Виктора Цоя, которую исполнила Полина Гагарина. Весной в Новосибирске прошел отборочный тур конкурса «Сыны и Дочери Отечества», в котором «Семицветик» победил в номинации «Хореография» среди участников из Красноярска, Омска и Барнаула. Коллектив получил возможность выступить на всероссийском смотре-параде «Марш победителей», который состоялся в Москве с 13 по 15 октября.

По словам руководителя «Семицветика», основная идея танца — заставить зрителей задуматься об отведенном нам времени. Война, которую постарался показать коллектив — не обязательно Великая отечественная, это может быть борьба, происходящая у каждого внутри. В планах ансамбля - поставить в октябре еще один танец на военную тематику в пару к «Кукушке».