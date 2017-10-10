Союз художников России привез в Новосибирск «Битлз»

Скульптура «ливерпульской четверки» украсила Красный проспект к открытию выставки, посвященной искусству Сибири.

Вместо Эбби-Роуд Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр шагают через главную улицу Новосибирска. Композицию пришлось расположить не посреди проезжей части, как в оригинале, а на тротуаре на небольшом постаменте. Скульптуру из полиэфирных смол привезли в Новосибирск к открытию выставки «Красный проспект», которая состоит из пяти тематических частей. Выставка «Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» пройдет в Новосибирском государственном художественном музее, «Арт-Новосибирск» — в Городском центре изобразительных искусств, «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы BERTOLLO — в Новосибирском государственном краеведческом музее, «Китайско-Российская академия изобразительного искусства» будет представлена в арт-центре «Красный». Скульптура проведет в городе месяц, после этого «Битлы» продолжат гастроли по Сибири.