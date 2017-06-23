Выставка известного вайлдлайф-фотографа Владимира Медведева открылась в Новосибирске

На выставке можно увидеть пейзажные фотографии природы, снятых Владимиром с самых захватывающих ракурсов во время экспедиций по России, Монголии, Исландии и Канаде, в том числе такие известные работы, как «Зимняя сказка» и «Доверие», признанные лучшими кадрами года по версии BBC. Горные озера, водопады, песчаные дюны, звездное небо – «фотографии выполнены в крупном формате с использованием современной высокотехнологичной печати и объединены единой концепцией, что позволяет зрителю погрузиться в магическую атмосферу первозданной природы и пейзажных контрастов».

«Сразу после того, как я сделал этот кадр, я понял, что снимок удался» – говорит автор о своем снимке «Доверие». – Мне понравилось, что тут есть и идея, и красивое животное, и неплохое окружение, и близость к человеку, которая меня так впечатляет в Канаде. […] Животные могут привыкнуть к самым невероятным вещам, если они уверены, что те не угрожают их жизни. Например, этот олень устроился на ночлег рядом с оживленной трассой, поскольку знает, что проносящиеся мимо машины не причинят ему вреда».

Владимир Медведев – автор альбома «Мир Дикой Природы. Удивительная Монголия», победившего в 2011 году на конкурсе АСКИ «Лучшие Книги Года» и получившего диплом UNESCO «За вклад в диалог культур». Автор коллекционного альбома «Волшебная Канада» (2016 год), выпущенного ограниченным тиражом 30 экземпляров. Участник первой фотовыставки на орбите при поддержке «Русского Географического Общества». Видеоклип и снимки Владимира вместе с избранными фотографиями конкурса «Золотая Черепаха» были отправлены в космос на Международную Космическую станцию в 2013 г. Основатель Клуба Фотографов Дикой Природы WLPclub. Ведущий подкаста Photocompas 2012-2013 гг. Член жюри X юбилейного фотоконкурса «Золотая Черепаха», 2016 г.

Выставка продлится до 06 августа 2017 года. Стоимость билетов – 100 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 50 руб.

Фото: Владимир Медведев / vladimirmedvedev.com

По материалам сайта: youmuseum.ru