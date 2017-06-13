В холле гостиницы Abnicum повесили считавшуюся утраченной картину «Партизанская пушка»

Работа новосибирского художника Григория Ликмана, исчезнувшая после его смерти в 1991 году, нашлась минувшей весной в одной из художественных мастерских.

Над этим полотном Григорий Ликман трудился шестнадцать лет, с 1967 по 1983 год. После того, как ее обнаружили весной 2017 года в одной из художественных мастерских, картину слегка отреставрировали, покрыли защитным лаком и дополнили рамой в стилистике средины XX века. На сегодняшний день эксперты оценивают картину в 3-3,5 млн. рублей.

«Такая практика распространена во всем мире: в приличных отелях выставляют подлинные произведения искусства. В Новосибирске – это прецедент, когда выставляется произведение искусства музейного уровня. Это ведь и культурный проект, так как популяризируется наследие сибирских художников», – считает по этому поводу директор аукционного дома GETART, коллекционер Григорий Гапонов.

по материалам НГС