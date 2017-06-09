На праздничных выходных государственные музеи Новосибирска будут работать бесплатно

В число музеев, доступных для бесплатного посещения, попали Художественный и Краеведческий музей, а также Музей природы и Музей связи Сибири.

В Художественном музее можно будет увидеть постоянную экспозицию, а также проходящие сейчас временные выставки «Событие, потрясшее мир», «Гуашь 2О», «Открывая окно, увидал я сирень» и «Музей моей тетушки». В Краеведческом музее доступны для просмотра выставка бижутерии «Блестящие акценты» и выставка кукол ручной работы «Фестиваль кукол». Музей природы покажет коллекцию самых крупных жуков и экзотических бабочек «Тропики в коробке», а также работы современных сибирских художников, вдохновившихся насекомыми «Эффект куколки». Стоит отметить, что экскурсионное обслуживание в программу бесплатного посещения не входит.

Текст: Павел Ютяев