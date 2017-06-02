Открывается совместная выставка Александра Копалова и Константина Ощепкова «ЮБИЛЕЙ на ЮБИЛЕЕ. 55+65»

Александр Копалов активно использует в своих работах монтаж и коллаж, замечает о своих фотоэкспериментах следующее: «Я прожил длинную фотографическую жизнь и должен сказать, что когда мы только начинали комбинировать кадры и печатать фотографии с двух негативов одновременно или склеивать слайды, нас ругали, говорили, что так нельзя. А прошло лет пять, и без этих фотографий коллекция новосибирских фотографов уже не могла существовать».

Константин Ощепков – мастер, работающий в различных областях фотографии, наиболее известен своими пейзажами и работами в стиле ню. Его фотографии отличаются остротой подачи и часто входят в противоречие с общепринятыми представлениями о красоте.

Выставка открыта для посещения до 25 июня.