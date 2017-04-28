Новый проект Гёте-Института в Новосибирске на Ночь Музеев: одна из знаковых работ русского авангарда – Абстрактный кабинет возродится в пространстве «Арт Ель» с помощью мобильного приложения.

Гаджет может больше, чем мы думаем. Гёте-Институт в Новосибирске и пространство «Арт Ель» предлагают переместиться во времени и открыть для себя «Абстрактный кабинет» одного из выдающихся представителей русского авангарда Эль Лисицкого. Кабинет был спроектирован Лисицким в 1927 году для музея в Ганновере и вошел в историю как пространственный музейный эксперимент. Сложное решение плоскостей стен по принципам авангардистской живописи связывало содержание экспозиции и ее форму. Стены кабинета были обшиты металлическими вертикалями, которые бликовали во время движения мимо них, тем самым создавая предельно активное, подвижное пространство, реагировавшее на зрителя. В Абстрактном кабинете выставлялись работы Пикассо, Леже, Глеза, Наума Габо, самого Эль Лисицкого.

Кабинету была уготована непростая судьба: разрушение национал-социалистами, несколько музейных реконструкций впоследствии. И вот теперь – виртуальная реконструкция в пространстве «Арт Ель» с помощью… мобильного приложения с эффектом дополненной реальности. Использование таких технологий отражает художественные и социальные воззрения Эль Лисицкого, его взгляды на будущее, желание объединить искусство и технологии и активно представить процесс зрительского восприятия. Посетители смогут перемещаться в специальном пространстве и с помощью гаджета (своего или взятого напрокат прямо на выставке) знакомиться с Абстрактным кабинетом и его историей. Историей пространства, которое на протяжении своего существования вследствие политических, культурных, общественных и технических факторов претерпело многочисленные изменения.

Пространство «Арт Ель», ул. Романова, 23

Вход свободный.

Проект Гёте-Института в Новосибирске и Высшей школы изобразительных искусств в Брауншвейге (Германия) при поддержке Фонда культуры Нижней Саксонии (Ганновер, Германия).