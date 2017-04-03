На открытии нового пространства выступали музыканты «Синей цапли» трио Soul of Tango. Помимо них в культурном центре в ближайшем будущем запланированы выступления коллектива Марины Кузиной «Блестящие смычки», музыкального театра «Фонограф», встреча с востоковедом Максимом Сазоновым, беседа о дежавю в городской культуре с архитектором Игорем Поповским, а также «лекция для тех, кто хочет научиться слушать музыку» от музыковеда Сергея Коробейникова. Вход на мероприятия платный, от 350 до 1000 рублей.

Идеологом открытия «квартиры со сценой» стала Марина Сергеева. Среди других ее проектов, например служба психологической помощи в гематологических клиниках. На переделку у нее ушло около трех лет, в итоге в основном зале появилась небольшая сцена с софитами и зрительный с винтажными деревянными стульями на сорок мест. Название «Синяя цапля» появилось из стихотворения «Гомер» советского поэта и переводчика Владимира Державина.

ул. Каинская, 8«б»

Текст: Павел Ютяев