Инвестиция в молодость: курсы фейс-фитнеса в студии «Примус»

Специально для женщин студия «Примус» запускает новый курс по фейс-фитнесу: антивозрастная гимнастика для лица, правильная осанка, лимфодренажный sos-массаж – эти и другие «красивые» темы участницы будут изучать на практике под руководством преподавателя, актрисы театра «Понедельник выходной» Анастасии Паниной (пытаться угадать, сколько ей лет – бессмысленно!). На занятиях все техники будут отработаны до автоматизма и закреплены в статусе ежедневной привычки, а сам курс станет максимально выгодной инвестицией в собственную молодость.

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