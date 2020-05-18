Наполнить каждый день бесценными минутками умиротворения, счастья и заботы о себе стало возможно вместе с новой услугой от Victoria’s Secret — теперь по всей России доступен сервис онлайн-заказа* полюбившихся ароматов, нежных средств по уходу, изящных аксессуаров и домашней одежды. Выбрать все то, о чем мечтаешь и устроить настоящий праздник для души и тела, где бы ты ни находилась — разве не роскошный подарок?
Максимальная забота и наслаждение: Victoria’s Secret запустила сервис онлайн-заказа на дом
Сейчас самое время поднять себе настроение и поймать волну вдохновения! Исполнить такое желание помогут чарующие ароматы, разнообразные мисты, молочко для тела, а еще эффектные блески для губ и аксессуары, представленные в каталоге Victoria’s Secret.
Например, можно побаловать себя и близких будоражащими сочными аккордами парфюмированных мистов и молочка для тела из линейки The Mist Collection от Victoria’s Secret. Волшебные теплые композиции моментально подчеркнут твою индивидуальность и придадут выразительности.
Ощутить уверенность и притягательность можно вместе с изысканным ароматом Bombshell от Victoria’s Secret. Яркое сочетание свежесрезанных экзотических цветов и маракуйянавеетрадостные мысли и воодушевит обладательницу на новые победы. Вспомни красочные моменты и почувствуй окрыляющую любовь к жизни с утонченным ароматом Love от Victoria’s Secret, манящим приятными нотками молодого персика.Страстным и смелым натурам подойдет легендарная парфюмерная вода VerySexyNight — идеальный дуэт сексуальности и пикантности, созданный благодаря бархатным древесным нотам, мускусу и сладкому яблоку.
Элегантная пижама и халат в легендарную розовую полоску подарят свободу движений и позволят чувствовать себя хрупкой и нежной.
Добавить в парфюмерную коллекцию вдохновляющие ароматы, насладиться мягкими прикосновениями и освежить образ – прекрасный способ напомнить себе о скором лете.
Выбрать товар по каталогуможно на официальном сайте Victoria’s Secret в России.
*Доставка бесплатная по Москве и Московской области при заказе на сумму от 2000 рублей, в другие регионы – при заказе от 3000 рублей. Стоимость доставки по Москве и МО при заказе на сумму до 2000 рублей – 150 рублей, стоимость доставки на сумму до 3000 рублей в каждый конкретный регион РФ уточняется при оформлении заказа.
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