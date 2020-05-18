Максимальная забота и наслаждение: Victoria’s Secret запустила сервис онлайн-заказа на дом

Сейчас самое время поднять себе настроение и поймать волну вдохновения! Исполнить такое желание помогут чарующие ароматы, разнообразные мисты, молочко для тела, а еще эффектные блески для губ и аксессуары, представленные в каталоге Victoria’s Secret.

Например, можно побаловать себя и близких будоражащими сочными аккордами парфюмированных мистов и молочка для тела из линейки The Mist Collection от Victoria’s Secret. Волшебные теплые композиции моментально подчеркнут твою индивидуальность и придадут выразительности.

Ощутить уверенность и притягательность можно вместе с изысканным ароматом Bombshell от Victoria’s Secret. Яркое сочетание свежесрезанных экзотических цветов и маракуйянавеетрадостные мысли и воодушевит обладательницу на новые победы. Вспомни красочные моменты и почувствуй окрыляющую любовь к жизни с утонченным ароматом Love от Victoria’s Secret, манящим приятными нотками молодого персика.Страстным и смелым натурам подойдет легендарная парфюмерная вода VerySexyNight — идеальный дуэт сексуальности и пикантности, созданный благодаря бархатным древесным нотам, мускусу и сладкому яблоку.

Элегантная пижама и халат в легендарную розовую полоску подарят свободу движений и позволят чувствовать себя хрупкой и нежной.

Добавить в парфюмерную коллекцию вдохновляющие ароматы, насладиться мягкими прикосновениями и освежить образ – прекрасный способ напомнить себе о скором лете.