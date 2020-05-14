Aldo Coppola, Kevyn Aucoin, Ultraceuticals и другие топовые бренды: бьюти-бар Aldo Coppola с доставкой по Новосибирску

Центр Красоты Aldo Coppola by Novosibirsk представляет новый сервис бьюти-бар с доставкой по Новосибирску. Вы можете приобрести профессиональную косметику для домашнего ухода от ТОПовых брендов индустрии красоты:Aldo Coppola, Kevyn Aucoin, Zielinski & Rozen, 111SKINS, Ultraceuticals, Christina Fitzgerald, Annemarie Borlind, High Definition,Hydro Peptide, Casmara и других!

Aldo Coppola by Novosibirsk работает в обычном режиме: каждый день с 09:00 до 21:00

Комсомольский проспект, 15

Тел. 8 913 915 65 01