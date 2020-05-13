Косметологи и hair-мастера GREEN WOOD Wellness&Spa подбирают идеальные продукты онлайн

С косметикой [comfort zone] и Davines создать атмосферу спа можно даже дома. И GREEN WOOD готов в этом помочь, предлагая своим клиентам онлайн-консультацию косметолога или hair-мастера по подбору продуктов и бесплатную доставку по Новосибирску. Заказ можно получить в тот же день, а при необходимости компания отправляет продукцию в любой город России.

Также во время карантина GREEN WOOD Wellness&Spa запустил занятия йогой в онлайн-формате и онлайн-консультации специалистов центра – врача-невролога, диетолога, косметолога-эстетиста. А Instagram спа-центра ежедневно пополняется полезным контентом на тему, как ухаживать за собой в домашних условиях без профессиональных процедур.

Дачное шоссе, 2/4, тел. (383) 383-0300, 213-5132,

spa-greenwood.ru, @spa-greenwood