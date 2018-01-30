В Новосибирске впервые пройдет барный фестиваль World Class Night

30 января в Новосибирске, в рамках финала второго этапа «Behind the Bar» образовательной конкурсной программы для бартендеров Diageo Reserve World Class Россия 2018, впервые пройдет барный фестиваль World Class Night, объединив три заведения города – Ruby Wine Bar, изакая-бар «Жан Хуан Лу» и бар-ресторан TWIGGY.

Гуру мировой барной индустрии и команды финалистов второго этапа программы Diageo Reserve World Class Россия 2018 представят авторские коктейльные карты, созданные специально для World Class Night. В июне 2017 года в Москве состоялся первый World Class Night, в рамках которого у гостей была возможность попробовать, не выезжая из города, лучшие образцы мирового барного искусства от бартендеров из Испании, Греции, Гонконга и России. Теперь фестиваль перемещается в Сибирь.

В баре-ресторане Twiggy за стойку встанет лучший бартендер Великобритании* 2017 года Джейми Джонс (Jamie Jones, Великобритания) во главе команды участников этапа, в которую войдут Лионел Рабеаривелу (Salute Bistro&bar, Санкт-Петербург), Вадим Минаев (O.W.Grant Aperitivo Bar&Kitchen, Ростов-на-Дону), Ринат Фахрутдинов (Mr. Willard, Казань) и Илья Терентьев (More bar, Казань).