В Новосибирске впервые пройдет барный фестиваль World Class Night
30 января в Новосибирске, в рамках финала второго этапа «Behind the Bar» образовательной конкурсной программы для бартендеров Diageo Reserve World Class Россия 2018, впервые пройдет барный фестиваль World Class Night, объединив три заведения города – Ruby Wine Bar, изакая-бар «Жан Хуан Лу» и бар-ресторан TWIGGY.
Гуру мировой барной индустрии и команды финалистов второго этапа программы Diageo Reserve World Class Россия 2018 представят авторские коктейльные карты, созданные специально для World Class Night. В июне 2017 года в Москве состоялся первый World Class Night, в рамках которого у гостей была возможность попробовать, не выезжая из города, лучшие образцы мирового барного искусства от бартендеров из Испании, Греции, Гонконга и России. Теперь фестиваль перемещается в Сибирь.
В баре-ресторане Twiggy за стойку встанет лучший бартендер Великобритании* 2017 года Джейми Джонс (Jamie Jones, Великобритания) во главе команды участников этапа, в которую войдут Лионел Рабеаривелу (Salute Bistro&bar, Санкт-Петербург), Вадим Минаев (O.W.Grant Aperitivo Bar&Kitchen, Ростов-на-Дону), Ринат Фахрутдинов (Mr. Willard, Казань) и Илья Терентьев (More bar, Казань).
Другой участник World Class Night – винный бар Ruby. За барной стойкой одного из проектов Friends Orchestra можно будет продегустировать напитки от одного из самых титулованных бартендеров Германии. Оливер фон Карнап (Oliver von Carnap, Германия), спикер барных мероприятий по всему миру, возглавит вторую команду финалистов, в составе которой Владимир Маяков (Insider bar, Москва), Евгения Петрушева (Nobel bar, Новосибирск), Александр Калачев (La Cucaracha, Хабаровск) и Давид Стеньшин («Коробок бар», Москва).
И, наконец, третьим участником World Class Night станет изакая-бар Дениса Иванова «Жан Хуан Лу», где за одной барной стойкой будут работать шеф-бармен одного из лучших баров и ресторанов Азии Tippling Club Джо Шофилд (Joe Schofield, Сингапур), а также Алексей Голощапов (Tipplers bar, Санкт-Петербург), Андрей Блинов (Roof cocktail bar, Казань), Евгения Зарукина (El Copitas bar, Санкт-Петербург) и Сергей Пушкин (Delicatessen, Москва).
Уже 31 января 2018 года станут известны имена бартендеров, которые выйдут в национальный финал программы Diageo Reserve World Class Россия 2018 и продолжат борьбу за звание Лучшего Бартендера России*.
Вход на World Class Night – для всех желающих старше 18 лет.
Начало мероприятия: 20:00
*По версии Diageo Reserve World Class
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