Ресторанный гид Spoon – проект Андрея Фомина, который издается с 2007 года и может считаться русским аналогом ресторанного гида Michelin. В 2017 году под брендом Spoon выйдет сразу три справочника, один из которых «100 лучших ресторанов России». Справочник объединил города-миллионники, такие, как Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Москва, Санкт-Петербург с небольшими, но от этого не менее привлекательными в гастрономическом плане региональными центрами, среди которых Суздаль, Плес, Владимир. Гид также охватывает самые интересные рестораны полуострова Крым, гастрономические точки Байкала и других не менее красивых мест Российской Федерации.

Помимо рекомендаций ресторанов, в гид вошли традиционные «пятерки», объединяющие лучших поставщиков продуктов для ресторанов, по мнению гида Spoon: фермеров, виноделов, сыроваров. Также специально для справочника выдающиеся сомелье России, среди которых бренд-сомелье сети Ресторанов Дениса Иванова Николай Мищенко, составили гид по новым русским винам, куда вошли лучшие вина Крыма, Краснодара, Ростова-на-Дону и другие.