Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ)

Памятник архитектуры, крупнейшее в России театральное здание и первый немосковский театр, заслуживший звание академического — список «регалий» Новосибирского театра оперы и балета впечатляет и утомляет одновременно. А его величественный экстерьер в стиле неоклассицизма привлекает внимание настолько, что каждый хотя бы раз гуглил историю НОВАТа и знает, что во время войны здесь хранились фонды Третьяковской галереи и Эрмитажа. Однако куда интереснее официальных фактов легенды, которыми окутано подземелье «Сибирского Колизея»: секретные железнодорожные пути, искусственное озеро, военный бункер и центр подземного Новосибирска — какие только мифы не ходят вокруг главного символа города.

Адрес: Красный пр-т, 36

«Жан Хуан Лу»

Панконтинентальный изакая-бар в старинном особняке 1903 года постройки. Дом имеет официальный статус памятника деревянного зодчества, а «Жан Хуан Лу» — «Пальмовую ветвь» за лучшую концепцию и две награды ресторанной премии «Что где есть в Сибири». Три имени в названии — европейское, латиноамериканское и азиатское — гарантируют небанальное меню с миксом блюд из разных кухонь мира. Запеченный бри с инжиром, корнет с крабом, гункан с командорским кальмаром и щучьей икрой — выбирать что-то одно не придется, так как все блюда здесь подаются небольшими порциями в формате закусок.

Адрес: ул. Ленина, 11

Часовня во имя святителя и чудотворца Николая

Через Первомайский сквер направляемся к «географическому центру Российской империи». И, несмотря на то что этот статус не был научно подтвержден и сегодня центром страны признана другая точка, новосибирцы продолжают распространять этот миф, вводя в заблуждение самих себя и гостей города.

Адрес: Красный пр-т, 17а