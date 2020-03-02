Johnnie Bar Walking — новый формат развлечения для тех, кто хочет поближе познакомиться с барной культурой и своим городом. Фестиваль пройдет в нескольких городах по всей России. В Новосибирске — с 9 по 22 марта. За это время здесь проведут 4 бесплатные экскурсии в компании с отличными экскурсоводами, а одни из лучших баров города — Жан Хуан Лу, Hide Bar, Friends, Nobody Knows, Воробей, 113 Bar , Milk, Крыша — представят специальное меню хайболов в рамках нового фестиваля Johnnie Bar Walking Highball Cocktail Festival!
Фестиваль Johnnie Bar Walking в Новосибирске! Почему это главный must-visit месяца?
Присоединиться к бесплатным экскурсиям в Новосибирске с посещением главных городских баров, где угостят модным коктейлем из новой Johnnie Highball Collection, просто. Достаточно перейти (только для гостей 18+) по этой ссылке. Поспешите — количество мест ограниченно.
А пока мы все в ожидании старта фестиваля, предлагаем воспользоваться нашим маршрутом по городу и отправиться на прогулку.
Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ)
Памятник архитектуры, крупнейшее в России театральное здание и первый немосковский театр, заслуживший звание академического — список «регалий» Новосибирского театра оперы и балета впечатляет и утомляет одновременно. А его величественный экстерьер в стиле неоклассицизма привлекает внимание настолько, что каждый хотя бы раз гуглил историю НОВАТа и знает, что во время войны здесь хранились фонды Третьяковской галереи и Эрмитажа. Однако куда интереснее официальных фактов легенды, которыми окутано подземелье «Сибирского Колизея»: секретные железнодорожные пути, искусственное озеро, военный бункер и центр подземного Новосибирска — какие только мифы не ходят вокруг главного символа города.
Адрес: Красный пр-т, 36
«Жан Хуан Лу»
Панконтинентальный изакая-бар в старинном особняке 1903 года постройки. Дом имеет официальный статус памятника деревянного зодчества, а «Жан Хуан Лу» — «Пальмовую ветвь» за лучшую концепцию и две награды ресторанной премии «Что где есть в Сибири». Три имени в названии — европейское, латиноамериканское и азиатское — гарантируют небанальное меню с миксом блюд из разных кухонь мира. Запеченный бри с инжиром, корнет с крабом, гункан с командорским кальмаром и щучьей икрой — выбирать что-то одно не придется, так как все блюда здесь подаются небольшими порциями в формате закусок.
Адрес: ул. Ленина, 11
Часовня во имя святителя и чудотворца Николая
Через Первомайский сквер направляемся к «географическому центру Российской империи». И, несмотря на то что этот статус не был научно подтвержден и сегодня центром страны признана другая точка, новосибирцы продолжают распространять этот миф, вводя в заблуждение самих себя и гостей города.
Адрес: Красный пр-т, 17а
Hide Bar
Спускаемся вниз по Красному проспекту — самой длинной прямой улице в черте города в мире — и во дворах тихого центра находим два в одном: «скрытый бар» и чайную. В лучших коктейльных традициях эти концепции смешали под одной крышей, поэтому каждый гость может выбрать, какому напитку отдать предпочтение — и, как следствие, формат своего вечера.
Адрес: ул. Коммунистическая, 35
«Дом с часами»
Если Новосибирск и привлекает иностранцев, то потому, что входит в тройку городов по количеству памятников конструктивизма, одним из которых признан единственный в Новосибирске галерейный жилой дом. Некогда персиковый фасад здания сегодня выкрашен в серый, однако после смены имиджа достопримечательность продолжает пользоваться популярностью: туристы не жалеют сил и времени, стараясь поймать наиболее выигрышный ракурс «Дома с часами». К слову, после реставрации и ремонта по хронометру можно сверять время.
Адрес: ул. Коммунистическая, 11
Friends
Имя этого бара прозвучало на весь мир, когда в 2017 году главный бартендер Friends Максим Гладышкевич в статусе лучшего бартендера нашей страны по версии Diageo Reserve World Class Russia представлял нашу страну на международном этапе конкурсной программы для бартендеров Diageo Reserve World Class в Мексике. С тех пор званий у Максима прибавилось, но он не повелся на «провокацию», и внушительное резюме не помешало ему остаться работать в любимом баре.
Адрес: Красный пр-т, 22
Дом Сурикова и братьев Молчановых
Эти два примыкающих друг к другу дома из красного кирпича и сибирского гранита могли бы положить начало первой ресторанной улице в Новосибирске — пожалуй, сложно найти в нашем городе здание с бОльшим количеством заведений (и адресов — их три!). Но мы советуем докопаться до сути и даем краткий экскурс в историю: в начале XX века дома принадлежали купцам, с 1918 года здесь размещались типографии первых революционных изданий Новониколаевска, а сегодня это памятник архитектуры.
Адрес: Красный проспект, 22
Nobody Knows I Suppose
Они не знают, что мы знаем, где находится этот бар без вывески, попасть в который можно только по «звонку другу». Обещаем сдать пароли и явки уютного гаражика (спойлер: в центре Новосибирска!), где под шуршание винила в теплом ламповом свете общение обретает особую душевность. Конечно, если сделать правильный выбор напитка: коктейльная карта, нарисованная от руки, еженедельно обновляется и пополняется пятью новыми миксами.
Михайловская набережная
После реконструкции городская набережная Оби обрела не только имя, но и статус идеального места для прогулок. И, несмотря на то что март в Сибири — это еще не весна, приехать сюда однозначно стоит. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на Новосибирск с высоты колеса обозрения — одного из самых высоких в России (около семидесяти метров!).
Адрес: ул. Большевистская, 12б
Метромост
Самый длинный метромост в мире соединяет правый и левый берега Новосибирска. Протяженность рекордсмена — 2 145 метров. Однако по неофициальным данным погрешность может доходить до пятидесяти сантиметров в зависимости от времени года: зимой мост становится короче, летом — длиннее. Виной тому сезонные перепады температур.
«Воробей»
Еще один секретный бар Новосибирска. Отсутствие вывески, тяжелая железная дверь, неприметный звонок — это не просто декорации под питейное заведение эпохи сухого закона в США, где, несмотря на запрет, продавались спиртные напитки. Бар действительно непросто найти, даже зная адрес, а формат спикизи гарантирует особую атмосферу и интеллигентную публику.
Адрес: Красный пр-т, 67
113 Bar
Тусовки в этом баре больше напоминают дружеские вечеринки: официантов здесь нет, а чтобы перейти на «ты», не надо ждать подходящего момента — это прописано в хартии заведения (да-да, такая имеется). Поэтому неудивительно, что каждый воскресный вечер формат меняется и бар превращается в уютную «Квартиру № 113», где можно не только выпить, но и спеть.
Адрес: ул. Романова, 28
Краеведческий музей
Мы не призываем срочно покупать билеты на выставки (хотя почему бы и нет), но проходить мимо этого здания однозначно не стоит — пару сторис в инстаграм оно точно заслужило. Почему? Цитируем энциклопедию: «Городской торговый корпус был построен в 1911 году в центре Ярмарочной площади под руководством архитектора Андрея Крячкова; выполнен в эклектичной стилистике с элементами рационалистического модерна начала XX века». Кстати, в филиале Краеведческого — Музее природы на Вокзальной магистрали, 11 — можно увидеть скелет мамонта, найденный в Новосибирской области.
Адрес: ул. Ленина, 23
Milk
Каждый уик-энд адепты электронной музыки и танцев встречаются в Milk Event Bar. Авторские коктейли, топовые хиты от российских и зарубежных диджеев — этих аргументов достаточно, чтобы наутро проснуться с ощущением не зря прожитого вчера.
Адрес: ул. Ядринцевская, 21
«Крыша»
В этом баре можно сделать «то самое» фото на фоне ковра, однако это единственная отсылка к 90-м, как дань традиции, которую чтят владельцы заведения. Все остальное — атмосфера, интерьер, меню и коктейльная карта — мгновенно возвращает гостей в настоящее, на четвертый этаж здания в центре города. За огромной барной стойкой «Крыши» всегда найдется свободное место, а по выходным здесь играет живая музыка.
Адрес: ул. Военная, 1
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.