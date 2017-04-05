Формат нового заведения автор концепции, ресторатор Денис Иванов, характеризует как «Транссибирский бар-изакая». Блюда в «Жан Хуан Лу» подаются небольшими порциями, в формате закусок, таким образом, за время ужина гость может продегустировать с десяток блюд классической европейской, популярной латиноамериканской, традиционной сибирской, азиатской и других кухонь мира. Авторская коктейльная карта также состоит из лучших рецептов разных частей света и разных исторических эпох. Название ресторана призвано также подчеркнуть эту интернациональность меню и коктейльной карты. Оно объединило три наиболее типичных имени разных стран, и все они наиболее близки к самому традиционному русскому имени «Иван». «Жан», как французская версия, «Хуан» – испанская, а «Лу» – одно из самых распространенных имен в Азии, которое, кроме того, является отсылкой к месту расположения заведения на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Обращение к эклектике, получившее свое отражение и в меню, и в названии, диктует, в том числе, и архитектура здания, в котором расположен ресторан: бывший особняк купца Ивана Сурикова впитал в себя элементы барокко, классицизма и традиции сибирского деревянного зодчества.

Напомним: «Жан Хуан Лу» – не первый новосибирский ресторан, который был номинирован на эту престижную премию. В разные годы эту награду, вручаемую авторитетной европейской ассоциацией Leaders Club International, получали такие концепции, как BEERMAN&Пельмени, Puppen Hous и #СибирьСибирь.