Мы решили добраться до сути и выяснить, что такое Nama Chocolate, почему он заслужил статус «маст-трай», и напомнить, что во многих странах шоколад является традиционным пасхальным подарком.
В Новосибирске появился онлайн-магазин премиального японского шоколада ROYCE’
Компания ROYCE’ известна во всем мире: нью-йоркский бутик бренда значится в списке пятнадцати лучших шоколадных магазинов по версии Time Out, входит в ТОП-10 «сладких» магазинов с лучшим дизайном по рейтингу журнала AD, а в японском аэропорту Титосе на острове Хоккайдо работает фабрика-музей ROYCE' Chocolate World. Бренд представлен и в американской Венеции в Лас-Вегасе, и в ОАЭ – в Dubai Mall Galeries Lafayette и в The Mall World Trade Center Abu Dhabi, одном из самых высоких зданий планеты. О компании пишут мировые СМИ, в том числе New York Times и Vogue, а международный портал insider.com включил ROYCE’ Nama Chocolate в список одиннадцати шоколадных десертов мира, которые обязательно нужно попробовать.
Начать знакомство с ROYCE’ стоит именно с этого легендарного продукта: шелковистые квадратики Nama Chocolate с высоким содержанием свежих сливок с острова Хоккайдо в нежнейшей шоколадной пудре перезагружают вкусовые рецепторы, – ты вдруг осознаешь значение фразеологизма «тает во рту», словно по нотам разбирая тонкие оттенки ароматной палитры. ROYCE’ удивляет не только качеством, но и ассортиментом: в коллекции представлены различные виды фирменного шоколада с использованием какао разных стран и элитного алкоголя – ликеров, шампанского, коньяка или виски. На «безалкогольных» вариантах стоит пометка «liquor free».
Помимо традиционных видов – молочного, горького и белого – в линейке представлены и другие вкусы, в том числе «Сладости Эквадора», «Нежное какао» и, конечно, «Матча» с зеленым чаем. Кроме нама шоколада есть и классические плитки, а также трюфели, печенье, вафли, чипсы и подарочные наборы. Nama Chocolate хранится всего тридцать дней при определенных условиях, поэтому в каждом магазине установлены холодильники с температурным контролем. При необходимости продавцы упаковывают покупки в термопакеты с хладагентом, а затем – в невероятно стильные фирменные мешочки из Японии. Столь пристальное внимание к деталям делает ROYCE’ идеальным подарком. В Новосибирске приобрести продукцию бренда можно в фирменном магазине ROYCE’ в МЕГЕ, в pop-up корнере в LUKSÉ и в онлайн-магазине с доставкой по городу.
Добиться поразительного «шоколадного эффекта» позволяет не только уникальная рецептура: для японцев качество – это больше, чем маркетинговое обещание, поэтому особое внимание уделяется каждому этапу производства, но начинается все, конечно, с ингредиентов. Для шоколада ROYCE’ используется какао разных стран мира: в число поставщиков входят Гана, Кот-д’Ивуар, Венесуэла, Эквадор, Вьетнам, а в 2014 году компания начала развивать собственную какао-плантацию в Колумбии. Благодаря столь обширной географии ROYCE’ дарит своим клиентам множество вариаций вкуса, предлагая сезонные лимитированные коллекции, такие как, например, «Кир Рояль» или «Клубника в шампанском». При этом производство ROYCE’ находится в Японии на острове Хоккайдо, откуда ведутся поставки в магазины по всему миру – только таким образом компания может гарантировать качество, создавая невероятно вкусный и полезный шоколад.
Универмаг LUKSÉ, Серебренниковская ул., 31,
МЕГА, ул. Ватутина, 107,
тел. (983) 700-0001, royce-sib.ru, @royce_sib
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