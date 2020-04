В Новосибирске появился онлайн-магазин премиального японского шоколада ROYCE’

Компания ROYCE’ известна во всем мире: нью-йоркский бутик бренда значится в списке пятнадцати лучших шоколадных магазинов по версии Time Out, входит в ТОП-10 «сладких» магазинов с лучшим дизайном по рейтингу журнала AD, а в японском аэропорту Титосе на острове Хоккайдо работает фабрика-музей ROYCE' Chocolate World. Бренд представлен и в американской Венеции в Лас-Вегасе, и в ОАЭ – в Dubai Mall Galeries Lafayette и в The Mall World Trade Center Abu Dhabi, одном из самых высоких зданий планеты. О компании пишут мировые СМИ, в том числе New York Times и Vogue, а международный портал insider.com включил ROYCE’ Nama Chocolate в список одиннадцати шоколадных десертов мира, которые обязательно нужно попробовать.

Начать знакомство с ROYCE’ стоит именно с этого легендарного продукта: шелковистые квадратики Nama Chocolate с высоким содержанием свежих сливок с острова Хоккайдо в нежнейшей шоколадной пудре перезагружают вкусовые рецепторы, – ты вдруг осознаешь значение фразеологизма «тает во рту», словно по нотам разбирая тонкие оттенки ароматной палитры. ROYCE’ удивляет не только качеством, но и ассортиментом: в коллекции представлены различные виды фирменного шоколада с использованием какао разных стран и элитного алкоголя – ликеров, шампанского, коньяка или виски. На «безалкогольных» вариантах стоит пометка «liquor free».