Сергей Жуков объявил дату открытия крупнейшего в РФ барного пространства в Новосибирске после своего концерта

«Руки Вверх Бар» — концептуальный бар Сергея Жукова в стиле 90-х с яркой атмосферой, куражом и ностальгией, один из двадцати девяти, которые готовятся к открытию на площадке Bla Bla Bar Novosibirsk. Строительство уже подходит к концу: все черновые работы завершены, активно ведутся отделочные, оформляются барные концепции и устанавливается оборудование. Новосибирский Bla Bla Bar займет площадь около трех тысяч квадратных метров и станет крупнейшим барным комплексом в России. В нем разместится двадцать девять барных концепций, азиатская и европейская кухни, кальянная и караоке.

— Открытие такого проекта как Bla Bla Bar — это культовое событие не только для Новосибирска, но и всей России в целом. Такого не делал еще никто! Наши барные концепции подобраны так, чтобы удивлять и удовлетворять даже самого взыскательного клиента. «Алхимия», «Шанхай», Cyberbar, Las-Vegas и десятки других уникальных концепций — каждый обязательно найдет что-то свое. На регулярной основе планируем привозы исполнителей; проводить на нашей площадке различные ивенты, корпоративы и фестивали. Наша большая цель — стать центром притяжения и столицей барной культуры России, — рассказывает о проекте Андрей Васин, директор Bla Bla Bar Nobosibirsk .