Бар морских зверей «Мо'рики» нашел выход для тех, кто остается в Новосибирске на новогодние каникулы

«Мо'рики» — уникальное новосибирское заведение, которое придерживается моноформата: в баре подаются исключительно «дары моря» и идеально сочетающиеся с ними напитки. Владельцы «Мо'риков» организовали скоростные поставки свежайших морепродуктов, в том числе, живых, благодаря чему в меню бара всегда есть «морские гады» на льду — большой выбор креветок, устриц и гребешков.

Настоящая достопримечательность заведения — аквариум с живыми устрицами, в котором каждый гость может собственноручно выбрать понравившуюся раковину. В присутствии клиента ее извлекут, профессионально вскроют, подадут с лимоном и помогут в выборе соуса. Бар предлагает устриц двух категорий — маленьких и больших, или, как их тут принято называть, «малышек» и «самодостаточных».

Меню бара морских зверей «Мо'рики» удовлетворит самый взыскательный вкус. В нем есть все — от легких закусок до горячих сытных кушаний из рыбы и морепродуктов. Особой популярностью у гостей заведения пользуются блюда средиземноморской и тайской кухонь. А вкусные и разнообразные морские сеты дадут возможность попробовать практически весь ассортимент, чтобы утвердиться в своих предпочтениях. Карта алкогольных напитков в баре поделена между пивом и вином, а кроме того, бармены виртуозно смешивают авторские коктейли.

В «Мо'риках» можно разработать собственные блюда для праздника

Как рассказала арт-директор бара Виктория Маркова, сейчас, в преддверии новогоднего ажиотажа, «Мо'рики» разработали специальное предложение для корпоративных мероприятий. В заведении возможен любой формат организации торжественного мероприятия: банкет, фуршет, детский праздник, а также кейтеринг. В случае необходимости, «Мо'рики» готовы порекомендовать диджея и ведущего для праздника.

Примечательно то, что позиции праздничного меню можно подробно обсудить с сотрудниками заведения и даже совместно разработать закуски и основные блюда из рыбы и морепродуктов. Такой сервис понравится всем, кому приелись банальные празднования со стандартным «бутербродами-салатами-горячим», кому хочется деликатесов и вкусной необычной кухни. Пожалуй, именно полезное и оригинальное угощение из экзотических морепродуктов — это и есть самое правильное начало для Нового года, который, как известно, «как встретишь, так и проведешь».

Красный проспект, 24,

тел. (913) 206‑0486,

@moriki_bar





ТЕКСТ: СОФЬЯ КОЛОТОВА, ФОТО: архивы пресс-служб