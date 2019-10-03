Морепродукты, секс и SMM: бар «Мо'рики» раскрыл афишу на октябрь

Бар морских зверей «Мо'рики» пропагандирует принцип: чтобы побаловать себя морепродуктами, не обязательно нужен повод. Между тем создатели этой концепции предлагают массу интересных поводов навещать бар в октябре хоть ежедневно, а последний четверг месяца обещает стать главным морским событием осени.

Как рассказала арт-директор ресторана Виктория Маркова, в октябре ценители морских деликатесов смогут не просто насладиться блюдами меню, но и посетить уже полюбившиеся тематические вечера: тайский, гавайский, ледяной и устричный. «Каждый вторник бар работает в режиме лофта, где проходят лекционные мероприятия, спикерами которых выступают гуру различных профессий. Например, вскоре в заведении пройдут ужины с сексологом и smm-специалистом. Наша задача — сделать так, чтобы гости приходили к нам не только за гастрономическими впечатлениями, но и получали актуальную информацию и новые знания», — подчеркнула Виктория. Этот проект — уникальная для Новосибирска история. Вход на лекции, как правило, свободный, но бывают и исключения: «билет» на встречу с наиболее популярным спикером стоит пятьсот рублей, при этом в цену входит бокал вина с устрицами.

Именинник становится участником беспроигрышной лотереи, в которой разыгрываются все без исключения блюда

Тематическая афиша бара обновляется еженедельно и доступна на страницах ресторана в социальных сетях. По понедельникам посетителям предлагаются четыре комбо-ужина с акцентом на устрицы, мидии и креветки. Четверг в «Мо'риках» — особый рыбный день, когда можно отведать блюда с райских островов, а каждый последний четверг месяца отныне проходит в формате вечеринки с розыгрышем сертификатов, подарков и сюрпризами для гостей. К примеру, в один из таких вечеров состоится презентация огромного дегустационного сета с морскими ежами, устрицами, мидиями, гребешками в раковинах, а специально приглашенный сомелье приготовит к каждому сету винное сопровождение.