MAGGI® представляет новые бульонные кубики, которым нечего скрывать

Согласно исследованию Nielsen, почти половина россиян хотела бы покупать натуральные продукты и всегда изучает состав на упаковке*. Стремясь не только идти в ногу с современными тенденциями, но и опережать их, бренд MAGGI® компании «Нестле» полностью обновил рецептуру своих бульонных кубиков. Теперь в их составе только знакомые каждой хозяйке ингредиенты: натуральные овощи, ароматная зелень, сбалансированный набор пряностей и специй, топленый куриный и говяжий жир. И никаких искусственных красителей и пальмового масла!

Новинка MAGGI® призвана изменить представление о бульонных кубиках как о ненатуральном «химическом» продукте, в состав которого входят не всегда полезные компоненты. Благодаря многолетним непрекращающимся исследованиям бренд MAGGI® добился в этом направлении огромных успехов: после более чем 150 тестов и проверок была создана рецептура, основанная на использовании натуральных овощей и зелени. Оптимально подобранный состав позволяет сильнее раскрывать каждый ингредиент, будь то петрушка, лавровый лист или чеснок, придающий бульону характерную пикантную нотку. Такие кубики хорошо подходят для приготовления бульонов, супов, ризотто, соусов и множества других блюд. Их также можно использовать вместо приправы, например, добавляя в отварной рис.

Как и все продукты компании «Нестле», новые кубики MAGGI® проходят строгий контроль качества. Проверка на соответствие международным и российским законодательным нормам затрагивает как сырье, так и уже готовую продукцию. Использование современных технологий производства, в свою очередь, позволяет сохранить вкус и аромат овощей, зелени и специй, а также обеспечить длительный срок хранения бульонных кубиков.

Новинка MAGGI® с улучшенной рецептурой уже доступна на полках магазинов. Не пропустите!

*Исследование потребительских привычек Nielsen, March 2019

«Нестле» - это крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведёт бизнес в 190 странах мира. Общее число ее сотрудников насчитывает 308 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» по повышению качества жизни и внесению вклада в здоровое будущее. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, NESCAFÉ или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа» и Быстров. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), откуда более 150 лет назад началась история компании.