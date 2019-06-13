Гастрономический проект The Singleton Tastes объединяет поваров из разных регионов
Главная миссия проекта The Singleton Tastes — развивать гастрономическую культуру и знакомить с концепцией фудпейринга (правильного сочетания еды и напитков). С этой целью бренд шотландского виски приедет в Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Первые гастроли шеф-поваров прошли в Сочи, затем они отправились в Екатеринбург, куда в гастробар METIS Soul kitchen & bar приехал новосибирский Ruby Wine Bar.
А уже 13 июня Урал, наоборот, отправится в Сибирь, где Арсений Костьянов и Ахмед Охунов приготовят ужин «в четыре руки» в винном баре Ruby. Шеф-повара придумали нечто особенное — они подадут блюда из морепродуктов, рыбы и красного мяса, а на аперитив гостей ждут коктейли на основе виски.
Вот расписание на ближайшие месяцы в других городах:
- 18 июня новосибирский «Жан Хуан Лу» Дениса Иванова окажется в Санкт-Петербурге, в Ателье Ильи Бурнасова;
- 27 июня Новосибирск снова примет гостей — теперь из Питера;
- 17 июля в Нижний Новгород приедет сочинский ресторан «Баран Рапан» (расписание может измениться). Проект завершится в конце июля в Москве, где партнёром выступает Novikov School — столица встретит три региона.
Проект The Singleton Tastes стартовал осенью 2017 года — тогда шеф-повара из разных российских городов посетили Москву со своим специальным меню. Гастроли проходили в формате гостевых ужинов и мастер-классов для любителей и профессионалов.
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