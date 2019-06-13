Главная миссия проекта The Singleton Tastes — развивать гастрономическую культуру и знакомить с концепцией фудпейринга (правильного сочетания еды и напитков). С этой целью бренд шотландского виски приедет в Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Первые гастроли шеф-поваров прошли в Сочи, затем они отправились в Екатеринбург, куда в гастробар METIS Soul kitchen & bar приехал новосибирский Ruby Wine Bar.

А уже 13 июня Урал, наоборот, отправится в Сибирь, где Арсений Костьянов и Ахмед Охунов приготовят ужин «в четыре руки» в винном баре Ruby. Шеф-повара придумали нечто особенное — они подадут блюда из морепродуктов, рыбы и красного мяса, а на аперитив гостей ждут коктейли на основе виски.