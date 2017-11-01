Стартовало голосование ресторанной премии Сибири. Запасайтесь гаджетами, включайте свои компьютеры и голосуйте на онлайн-портале www.sobaka.ru за свои любимые блюда, заведения и шефов.

Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Голосуем: http://best-restaurant.nsk.sobaka.ru/

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