Отличился шоколадный бар Please Don't Stick, вес коктейля-рекодсмена составил 318 кг.

Чтобы приготовить напиток рекордного размера бару пришлось заказать специальный полутораметровый пластиковый стакан. Сам коктейль получил название Putin's handshake («Рукопожатие Путина»), так как владелец бара Александр Максимов давно мечтает лично пожать руку президенту России – величайшей фигуре современности, по его мнению. Сам коктейль состоит из молочной основы и ягодного сиропа, для декора использовались взбитые сливки, бисквиты в цветах российского триколора и фигура медведя. В роли ведущего и вдохновителя проекта выступил известный московский ресторанный консультант Олег Назаров, который уже реализовывал подобные проекты в Новосибирске – например, сравнительно недавно под его руководством создавалась карта Российской империи в ресторане «Ильин кафе».

Справка: бар Please Don't Stick, название которого владельцы переводят, как «Пожалуйста, не слипнись», специализируется на ультрасладких и шоколадных десертах, а также молочных коктейлях.