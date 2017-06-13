Ведущие специалисты по сибирской кухне из группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских на гастрономических гала-ужинах познакомили столичных гурманов с зауральскими специалитетами.

Новосибирские рестораторы решили расширить географию любителей аутентичной сибирской кухни и отправились в гастрольный тур с авторским гастрономическими спектаклями, где главные роли исполнили уникальные сибирские продукты – дичь, северная рыба и таежные дикоросы.

В Москве гала-ужин Гастрономического театра Puppen Haus прошел 18 мая в ресторане «Карлсон». Новосибирская команда поваров во главе с бренд-шефом Георгием Белянкиным представила искушенной столичной публике впечатляющий даже для Москвы перечень блюд, и мастерское обращение с нативным природным вкусом уникального сырья. Обской осетр, губа лося и рваная медвежья лапа стали настоящим гастрономическим открытием в том числе и для московского бомонда, хорошо знакомого с уровнем лучших ресторанов из рейтинга «Мишлена».

А 24 мая в Санкт-Петербурге семьдесят известнейших шеф-поваров и гастрокритиков России и мира собрались на гала-ужине в ресторане «Гастрономика», чтобы познакомиться с сибирскими блюдами из локальных продуктов. «Проводниками» в мир вкуса сибирской кухни успешно выступили шефы группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских.