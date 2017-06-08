Кофейня Cartel Coffee Lab на проспекте Маркса добавила в меню необычный для Новосибирска напиток – холодные пенистые чай и кофе, которые газируют сжатым азотом.
На левом берегу Оби начали готовить чай и кофе с азотом
Изначально технология азотного газирования была придумана для пива, она позволяет получить более мелкие пузырьки и плотную белую «шапку», а самым известным «азотным» пивом можно считать ирландский Guinness.
Применить эту технологию для безалкогольных напитков решили владельцы молодой кофейни Cartel Coffee Lab на пересечении проспекта Маркса и Космической улицы Тимур Курмашев и Елизавета Федотова. Такой «нитрокофе», по словам Тимура, популярен в США, и они решили использовать эту же идею для приготовления холодного чая. Стоимость каждого из напитков составляет в кофейне 99 рублей.
Текст: Павел Ютяев
Фото: Станислав Соколов
По материалам ngs.ru
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