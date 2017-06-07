Лучший бартендер России 2014 и 2016 года проведет серию мастер-классов в Новосибирске

Единственный бармен России, дважды получивший звание Лучшего бартендера Diageo Reserve World Class, Виталий Екименко 8 и 9 июня представит в Новосибирске коктейльное меню, основанное на новейших трендах барной культуры.

На примере своих специальных коктейльных карт Виталий Екименко расскажет об основных векторах движения барной индустрии, которая следует за новым потребителем. Бар начинает активнее взаимодействовать с кухней, и этот симбиоз – один из нарастающих трендов. Кроме того, огромное влияние на среду оказывают технологии, применение которых зачастую становится конкурентным преимуществом заведения.

В Новосибирске Виталий представит новейший тренд – SoupCocktails. Основная идея подачи в том, что все составляющие коктейля, кроме основного алкогольного ингредиента заранее варится в су-виде, как полуфабрикат. И все, что остается бармену – это смешать заготовку в шейкере с алкоголем.

Виталий Екименко Лучший бартендер России 2014 и 2016 года по версии Diageo Reserve World Class Преимущество таких напитков в том, что они получаются интереснее во вкусе, всегда сбалансированные и ускоряют процесс работы бармена, что немаловажно при большой загрузке заведения, где коктейли первичны.

Мастер-класс и серия гостевых бартендингов состоится 8 и 9 июня в коктейльных барах Friends и Twiggy.

Виталий представит сладковатый Honey Nectar на основе Johnnie Walker Gold Label Reserve и заготовки из меда, прополиса, грейпфрута и тимьяна, проготовленных методом су-вид, пряный Cherry-CinamonSour на миксе из Bulleit Rye и Bulleit Bourbon, клюквенную вариацию на классический Moscow Mull и на десерт подаст карамельный Caramel Pop Corn Sour на основе американского бурбона Bulleit.

Виталий Екименко – единственный бармен России, который дважды получал звание Лучшего бартендера по версии Diageo Reserve World Class. В барной индустрии около десяти лет. Работал в барах Омска, Санкт-Петербурга, Москвы. Сегодня возглавляет проекты Funny Family Group в Москве на позиции бренд шеф бармена: Funny Cabany, Chicken Run, Be Funny.

Diageo Reserve World Class – одна из самых известных и престижных международных программ по барменскому искусству на основе коллекции брендов компании Diageo категории супер делюкс (Diageo Reserve). Ежегодный мировой финал Diageo Reserve World Class проходит в одной из стран мира, а победитель программы получает уникальную возможность поделиться своим искусством с лучшими бартендерами мира.

Премиальная линейка люксовых брендов Diageo Reserve включает в себя купажированный виски Johnnie Walker Gold Label Reserve и Johnnie Walker Walker Blue Label, односолодовый виски TheSingleton, ром Zacapa, текилу Don Julio, водку виноградную Ciroc, джин Tanqueray NO.TEN.

ЗАО «Д Дистрибьюшен» является уполномоченным импортером брендов Diageo в России.