Новый ресторан Дениса Иванова «Жан Хуан Лу» получил «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса - 2017»

Конкурсная программа премии походила в несколько этапов. Сначала автор концепции «Жан Хуан Лу» Денис Иванов устно презентовал концепцию ресторана. Изакая – популярный формат баров в Японии, где за ужин предлагают попробовать много разных блюд небольшими порциями. В меню «Жан Хуан Лу» этими дегустационными порциями можно попробовать блюда кухонь всех уголков света, что добавило в характеристики концепции слово «панкотинентальный». Затем шеф-повар Павел Коледин провел мастер класс по приготовлению «корнета с камчатским крабом».

Во втором этапе соревновались видео-презентации ресторанов, ролик о «Жан Хуан Лу» художественно подчеркнул возможность совершить гастрономическое путешествие по всему миру, не выходя за пределы ресторана. После просмотра двенадцати роликов номинантов состоялось голосование, судьями в котором стали все зрители, присутствовавшие на церемонии.

В итоге, «Жан Хуан Лу» расположился на пьедестале между московским рестораном братьев Березуцких Wine&Crab и другой столичной концепцией – рестораном-лоукостером True Cost Bar авторства Александра Кана и Илиодора Марача.

Во время подсчета голосов Денису Иванову вручили специальную премию «Пальмовой ветви» от организаторов Leaders Club International, как лучшему ресторатору года, за самое большое количество концепций, представленных за всю историю премии.