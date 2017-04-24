Банкет-холл Forum приглашает молодоженов, event-специалистов и всех, кто ищет площадку для проведения своего торжества (свадьба, день рождение, корпоративное мероприятие, детский праздник и другие) посетить презентацию банкет-холла Forum, организатором которого является Агентство событий Paradise Event.

Для гостей будут продемонстрированы три зала, которые могут быть использованы самостоятельно или в общей концепции проведения банкета. Это уникальная возможность увидеть различные варианты идей, для реализации своего собственного события.

В программе: презентация трех залов, фуршет от бренд-шефа, выступление артистов, детская анимационная зона, розыгрыш подарков от партнеров.

14 мая, сбор гостей: 17.00

Вход свободный по предварительной записи.