Банкет-холл Forum расскажет о возможностях площадки для проведения мероприятий
Банкет-холл Forum приглашает молодоженов, event-специалистов и всех, кто ищет площадку для проведения своего торжества (свадьба, день рождение, корпоративное мероприятие, детский праздник и другие) посетить презентацию банкет-холла Forum, организатором которого является Агентство событий Paradise Event.
Для гостей будут продемонстрированы три зала, которые могут быть использованы самостоятельно или в общей концепции проведения банкета. Это уникальная возможность увидеть различные варианты идей, для реализации своего собственного события.
В программе: презентация трех залов, фуршет от бренд-шефа, выступление артистов, детская анимационная зона, розыгрыш подарков от партнеров.
14 мая, сбор гостей: 17.00
Вход свободный по предварительной записи.
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