Новосибирские рестораны Puppen Haus и «Фенимор Купер» Владимира и Анжелики Бурковских вошли в ТОП-100 лучших ресторанов по версии ресторанного гида Spoon.

Российская гастрономическая революция вырвалась за пределы столиц и решительно наступает по всем направлениям нашей огромной страны. Spoon решил запечатлеть этот исторический момент внеочередным выпуском, посвященным лучшим ресторанам России.

По мнению авторов Андрея Фомина и Ивана Глушкова гид не ставил себе целью описать весь ресторанный рынок нашей родины – невозможно объять необъятное. Но при его составлении было учтено авторитетное мнение экспертного совета и рекомендации сведущих в гастрономии местных жителей и опытных путешественников. В гид попали те рестораны, что передают атмосферу своего города, любимы его жителями и, конечно, по максимуму используют потенциал своего региона. Именно поэтому традиционные «пятерки» справочника Spoon в этот раз в значительной степени посвящаются фермерам, виноделам, сыроварам – словом, тем самым главным в ресторанном мире людям на труде которых – отличных продуктах – и базируются лучшие кухни мира.

Новосибирский ресторан Puppen Haus вошел в ТОП-100 лучших ресторанов России по мнению гида Spoon, как фабрика настоящих гастрономических удовольствий, а ресторан «Фенимор Купер» поразил экспертов самым богатым ассортиментом сибирской дичи и рыбы.