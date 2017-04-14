Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских отмечены гидом Spoon 2017, как лучшие рестораны России

Новосибирские рестораны Puppen Haus и «Фенимор Купер» Владимира и Анжелики Бурковских вошли в ТОП-100 лучших ресторанов по версии ресторанного гида Spoon.

  • Гастрономический театр Puppen Haus

  • Ресторан-гриль «Фенимор Купер»

  • Владимир и Анжелика Бурковские

  • Бренд-шеф Георгий Белянкин

Российская гастрономическая революция вырвалась за пределы столиц и решительно наступает по всем направлениям нашей огромной страны. Spoon решил запечатлеть этот исторический момент внеочередным выпуском, посвященным лучшим ресторанам России.

По мнению авторов Андрея Фомина и Ивана Глушкова гид не ставил себе целью описать весь ресторанный рынок нашей родины – невозможно объять необъятное. Но при его составлении было учтено авторитетное мнение экспертного совета и рекомендации сведущих в гастрономии местных жителей и опытных путешественников. В гид попали те рестораны, что передают атмосферу своего города, любимы его жителями и, конечно, по максимуму используют потенциал своего региона. Именно поэтому традиционные «пятерки» справочника Spoon в этот раз в значительной степени посвящаются фермерам, виноделам, сыроварам – словом, тем самым главным в ресторанном мире людям на труде которых – отличных продуктах – и базируются лучшие кухни мира.

Новосибирский ресторан Puppen Haus вошел в ТОП-100 лучших ресторанов России по мнению гида Spoon, как фабрика настоящих гастрономических удовольствий, а ресторан «Фенимор Купер» поразил экспертов самым богатым ассортиментом сибирской дичи и рыбы.

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