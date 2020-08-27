Специальные цены, закрытые дегустации, винные вечера: Olivka Drink Club открывает клуб привелегий для всех гостей

«Olivka — проект клубного типа: каждый наш гость может стать участником клуба привилегий и получать индивидуальные предложения, — рассказывает директор по маркетингу сети Olivka drink club Анна Белых. — Клубная карта дает право на покупки по специальным ценам и участие в закрытых дегустациях, мастер-классах, винных вечерах и других ивентах. Профессиональные кависты составят для гостя персональную винную карту для любого значимого события, камерных вечеринок и предложат напитки для домашних коллекций».

Главная цель Olivka — поддерживать и развивать винную культуру, сделав ее доступной для жителей города. Идея элитарности, свойственная проектам с клубной системой, сочетается здесь с демократичной ценовой политикой и по-домашнему уютной атмосферой. «Наша задача, чтобы каждый человек научился культуре потребления винных напитков, правилам выбора, смог попробовать и оценить качественные продукты без удара по семейному бюджету, — подчеркивает Анна Белых. — Мы знакомим гостей с географией вин: объясняем, в чем специфика того или иного региона, рассказываем о разнообразии сортов и актуальных тенденциях индустрии.

Клубная карта дает право на покупки по специальным ценам и участие в закрытых дегустациях и винных вечерах

Кависты подберут «правильное» вино в подарок или, например, вино, которое можно и нужно взять с собой на пикник, для удобства закрытое винтовой пробкой. В Olivka drink club всегда сориентируют, какую закуску корректно подавать в зависимости от выбранного напитка, и даже какие бокалы лучше использовать. Легкие игристые или, быть может, брутальные крепленые вина (портвейн, херес, марсала) — в Olivka drink club найдется достойный вариант для каждого гостя и «для любого повода». В планах компании — организация винных дегустаций, встречи с российскими сомелье, создание объединения винных экспертов и сообщества любителей вина.